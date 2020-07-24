Народная артистка путешествует вместе с дочерью и внучкой

Лариса Долина решила не дожидаться открытия границ и вместе с семьей поехала отдыхать на Черное море. Судя по всему, для путешествия певица выбрала автомобиль – дочь звезды Ангелина Миончинская сняла ее прямо на трассе: в маске и спортивных штанах.

На фотографиях народная артистка позирует вместе с восьмилетней внучкой Александрой. Долина показалась в комфортном для долгой дороги наряде: свободной футболке, белой кепке и спортивной обуви.

"Ложка внутреннего туризма за маму",

– подписала серию фотографий дочь Долиной, обыграв название столовой, на фоне которой она и сняла певицу.

"Какие красавицы", "Девочки на стиле", – прокомментировали дорожные фото подписчики Ангелины. Судя по следующему посту в "Инстаграм", путешественницы уже прибыли к месту назначения – дочь певица показала море и каменистый берег.

Ранее Лариса Долина, по одной из версий, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, рассказала о личном разрешении нарушать правила дорожного движения.