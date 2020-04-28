Скандальный участник передач считает, что певица не может прожить на пенсию

Лариса Долина стала финалисткой шоу "Маска". Артистка вместе с молодыми участниками пела и танцевала в тяжелом костюме, что удивило многих поклонников, ведь звезда согласилась на непростой эксперимент. Гоген Солнцев выдвинул версию о том, что певица просто хотела подзаработать.

Шоумен рассказывает, что Долина должна кормить свою семью, а сделать это на одну пенсию у нее не получается. Откуда Солнцев знает о финансовых трудностях знаменитости, не понятно.

Эпатажный участник телевизионных шоу Ларису Александровну полностью поддерживает. Он считает ее настоящей легендой и признается, что получил удовольствие от ее выступления на шоу "Маска". Более того, Гоген сказал, что будет защищать звезду от нападок.

Лариса Долина симпатию Гогена Солнцева завоевать успела, а вот Любовь Успенскую он не поддерживает, дополняет "Собеседник". Артистка в условиях самоизоляции решила зарабатывать не выходя из дома – она записывает видео для именинников и звонит им на телефон за плату в размере 30 тыс. рублей.