Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

После участия Долиной в "Маске" шоумен заговорил о ее финансовых трудностях

После участия Долиной в "Маске" шоумен заговорил о ее финансовых трудностях
Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальный участник передач считает, что певица не может прожить на пенсию

Лариса Долина стала финалисткой шоу "Маска". Артистка вместе с молодыми участниками пела и танцевала в тяжелом костюме, что удивило многих поклонников, ведь звезда согласилась на непростой эксперимент. Гоген Солнцев выдвинул версию о том, что певица просто хотела подзаработать.

Шоумен рассказывает, что Долина должна кормить свою семью, а сделать это на одну пенсию у нее не получается. Откуда Солнцев знает о финансовых трудностях знаменитости, не понятно.

Эпатажный участник телевизионных шоу Ларису Александровну полностью поддерживает. Он считает ее настоящей легендой и признается, что получил удовольствие от ее выступления на шоу "Маска". Более того, Гоген сказал, что будет защищать звезду от нападок.

Лариса Долина симпатию Гогена Солнцева завоевать успела, а вот Любовь Успенскую он не поддерживает, дополняет "Собеседник". Артистка в условиях самоизоляции решила зарабатывать не выходя из дома – она записывает видео для именинников и звонит им на телефон за плату в размере 30 тыс. рублей.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Главные новости о коронавирусе в России на 28 апреля

О новых жертвах в Москве, выходе на плато и снижении прироста заболевших - последняя информация по COVID-19 в материале "Утро.ру"

30-й день карантина: свежая статистика по COVID-19 в России

За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей