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Ирина Шейк показала своим почитателям по-настоящему летнюю фотографию. Девушка надела длинное платье с эффектным декольте и легла на газон под дерево.
Снимок со своим отдыхом на зеленой травке Шейк опубликовала на странице в "Инстаграм". На снимке видно, как модель в стильном платье в полоску запрокинула руку, закрыла глаза и приоткрыла рот. Подписала звезда свое фото просто и лаконично: "Летний день".
"Выглядишь потрясающе, как всегда", "Че лежишь, вставай", "Так красиво и великолепно", "Самая красивая женщина", "Вечнозеленая и грациозно красивая", "Ирина даже валяется красиво", "Королева, тут по-другому и не скажешь", "С этими полосками ты еще длиннее",
– написали в комментариях подписчики знаменитости.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Ирина Шейк изменилась с подростковых лет и стала одной из самых востребованных моделей в мире.
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