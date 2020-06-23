Из худенькой девчонки в суперзвезду: как изменилась Ирина Шейк

Из худенькой девчонки в суперзвезду: как изменилась Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Как выглядела модель до преображения – в материале "Утро.ру"

Ирина Шейк – одна из самых популярных манекенщиц в мире. Красавица принимает участие в показах лучших дизайнеров, снимается для обложек журналов и встречается с известными мужчинами. Однако жизнь брюнетки не всегда была такой.

Ирина Шайхлисламова (именно так звучит полная фамилия девушки) родилась в 1986 г. недалеко от Челябинска. Детство будущей звезды нельзя назвать простым: ее отец-шахтер умер, когда ей было 14 лет, матери пришлось одной растить Ирину и ее сестру.

С детства девушка выделялась среди сверстников. Высокая, худая и смуглая, она часто становилась объектом насмешек.

Все изменилось, когда Ирина уехала в Челябинск, чтобы получать образование, там ее и заметили сотрудники модельной студии. Получив необходимые знания, Шайхлисламова стала победительницей нескольких конкурсов красоты.

Так россиянка оказалась в Москве, где ее приметил Гия Джикидзе, открывший миру Наталью Водянову. С его помощью Ирина Шейк оказалась в Европе, где началась ее головокружительная карьера, а затем и в США, уточняет 24smi.  

Сейчас на счету красавицы множество обложек журналов, контракты с брендами и армия поклонников. За "Инстаграм" Шейк следят 13,5 миллионов. человек, восхищающихся ее внешностью.

Ранее "Утро.ру" писало, как Ирина Шейк показалась лежащей на полу в трусах и бюстгальтере. .

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Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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