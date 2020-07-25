Родион навестил маму, живущую в Калининграде

Родион Газманов решил порадовать фанатов эксклюзивными кадрами – он выложил на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором присутствует первая супруга его звездного отца Ирина.

Мать Родиона проживает в Калининграде и редко попадает в объективы камер, поэтому фанатам сложно найти новые снимки с первой женой Олега Газманова.

По счастливому стечению обстоятельств Родион отправился в Калининград по работе, и смог навестить свою родительницу. Кадрами радостной встречи звездный наследник поделился в соцсети.

"Устроил маме сюрприз. Надеюсь, приятный!", – подписал публикацию телеведущий.

Поклонники знаменитого семейства были очень рады увидеть первую супругу Олега Газманова и мать своего любимца Родиона, о чем и сообщили в комментариях под постом.

"Маме привет!", "Люблю вас сильно-сильно!", "Для мамы - лучший сюрприз!" – умиляются верный фанаты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как кудрявый Газманов насмешил россиян.