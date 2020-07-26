"Истинное лицо проявилось": изменившуюся Собчак подняли на смех

"Истинное лицо проявилось": изменившуюся Собчак подняли на смех
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена Константина Богомолова загримировалась под зомби

Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграм" свежий кадр. На фото телеведущая позирует с "плесенью" на бледном лице и с устрашающей линзой в одном глазу. Волосы звезда спрятала под сетчатую шапочку. Интернет-пользователи же высмеяли медиадиву.

Собчак написала, что природа наградила ее чувством юмора, добавив, что больше подарков она не получила. Телеведущая поинтересовалась у фанатов, любят ли они, как и она, сериал "Ходячие мертвецы".

Подписчиков вопрос знаменитости не заинтересовал. Они принялись шутить над ее внешним видом. Некоторые иронично отметили, что Собчак, наконец, показала свое лицо без мейкапа и стала привлекательнее.

"Испугалась",  "Не очень понимаю, в чем тут чувство юмора",  "Ну наконец то истинное личико проявилось", "Так же и инфаркт можно получить!" – прокомментировали кадр подписчики.

Ранее сам муж Ксении Константин Богомлов обсмеял ее. А еще "Утро.ру" писало о том, как вода сыграла щлую шутку с Собчак. 

Полина ИВАНОВА

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