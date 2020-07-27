За последнее десятилетие гонорары певицы выросли в несколько раз, но теперь ей придется поубавить аппетит

Заработки Софии Ротару за годы увеличились в четыре раза. Однако сейчас золотых гор артистке ждать не стоит: теперь мало кто проводит роскошные банкеты с выступлениями звезд.

В разговоре с "Комсомольской правдой" промоутер и гендиректор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов рассказал, что до кризиса 1998 года гонорар за одно выступление Ротару составлял $17 тысяч. В те времена это тоже были немалые деньги, а теперь артистка просит в четыре раза больше.

Такой рост заработков был не только у Ротару, но и у других звезд, блистающих на российской эстраде. Морозов объясняет это тем, что в 2000-х цены на нефть были выше, в стране появилась новая элита. Всем хотелось пустить пыль в глаза, показать свое богатство. И банкеты с участием звезд были одним из способов. Потому их гонорары и "полезли" вверх.

В качестве примера баснословного прайса "Свободная пресса" приводит стоимость выступлений Аллы Пугачевой. Сейчас Примадонна просит за выход на сцену €350 тыс., тогда как в 1998 году цена составляла $25 тысяч.

Однако в последние месяцы из-за пандемии коронавируса наступили тяжелые времена. Не у всех осталась возможность заказать выступление кумира на банкете или званом ужине. Поэтому, считает Евгений Морозов, звездам придется снизить расценки за свою работу. Иначе они рискуют совсем остаться без средств.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса София Ротару лишилась десятков миллионов. Так как границы закрыты, артистка не может летать на зарубежные гастроли. Однако такой удар по кошельку не помешал "хуторянке" похвастаться роскошным домом и садом.