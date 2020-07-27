Приставала недвусмысленно: Фоменко завил о домогательствах со стороны педагога

Приставала недвусмысленно: Фоменко завил о домогательствах со стороны педагога
Николай Фоменко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Теперь артист намерен отстоять свои честь и достоинство в суде

Российский актер и шоумен Николай Фоменко заявил о харассменте, которому подвергся со стороны преподавательницы по черчению. Теперь артист намерен подать на женщину в суд. 

О том, что Кристина Константиновна делала Фоменко-студенту недвусмысленные намеки, актер рассказал на своей странице в "Инстаграм". По словам Николая, это произошло 27 лет назад, когда он учился в филиале одного и из нефтегазовых институтов.

Преподавательница приставала к нему и сказала, что если юноша не вступит с ней в отношения, то она завалит его на сессии. Такое предложение артист тогда не принял. По его признанию, Кристина Константиновна ему не нравилась, к тому же он не понимал, как можно заводить связь с педагогом.

В итоге Фоменко выгнали из института. Артист пожаловался, что с тех пор его жизнь пошла под откос. Ведь ему так и не удалось стать ни нефтяником, ни газовиком.

Шоумен понял, что правду нельзя скрывать, и решил подать иск в суд. Также он предположил, что, возможно, не одному ему преподаватель делала недвусмысленные намеки.

Ранее Николай Фоменко напугал поклонников своим фото с больничной кровати. Однако актер успокоил их и объяснил, что снимок был сделан на съемках фильма с его участием.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Яблоку негде упасть: видео с переполненного пляжа в Сочи возмутило местных жителей

Горожане посоветовали соотечественникам лететь в Турцию

Пять жертв роковой роли: кто пострадал от проклятия самого жестокого царя России

Смерть следовала по пятам за примерявшими на себя образ кровавого правителя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

830 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей