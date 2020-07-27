Теперь артист намерен отстоять свои честь и достоинство в суде

Российский актер и шоумен Николай Фоменко заявил о харассменте, которому подвергся со стороны преподавательницы по черчению. Теперь артист намерен подать на женщину в суд.

О том, что Кристина Константиновна делала Фоменко-студенту недвусмысленные намеки, актер рассказал на своей странице в "Инстаграм". По словам Николая, это произошло 27 лет назад, когда он учился в филиале одного и из нефтегазовых институтов.

Преподавательница приставала к нему и сказала, что если юноша не вступит с ней в отношения, то она завалит его на сессии. Такое предложение артист тогда не принял. По его признанию, Кристина Константиновна ему не нравилась, к тому же он не понимал, как можно заводить связь с педагогом.

В итоге Фоменко выгнали из института. Артист пожаловался, что с тех пор его жизнь пошла под откос. Ведь ему так и не удалось стать ни нефтяником, ни газовиком.

Шоумен понял, что правду нельзя скрывать, и решил подать иск в суд. Также он предположил, что, возможно, не одному ему преподаватель делала недвусмысленные намеки.

Ранее Николай Фоменко напугал поклонников своим фото с больничной кровати. Однако актер успокоил их и объяснил, что снимок был сделан на съемках фильма с его участием.