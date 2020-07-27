"Она меня развела": Кузьмин рассказал о романе с Пугачевой

"Она меня развела": Кузьмин рассказал о романе с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна стала причиной расставания музыканта с его первой женой

Известный советский музыкант Владимир Кузьмин рассказал о своем давнем романе с Аллой Пугачевой, который начался с рок-фестиваля в Германии. Тогда артист не мог поверить своему счастью.

Воспоминаниями о романе с Примадонной Владимир Кузьмин поделился с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека". По словам музыканта, их знакомство состоялось в 80-е годы. Тогда Алле Борисовне предложили выступить в Германии на рок-фестивале. Все бы хорошо, но репертуар артистки нужно было адаптировать под формат мероприятия. Тогда-то ей и посоветовали обратиться к подающему надежды молодому музыканту Кузьмину. 

Примадонне настолько понравилось работать с рокером, что она замолвила за него словечко в Кремле и заявила, что в Германию без него не поедет. А молодой музыкант был на седьмом небе от счастья – он наконец-то побывает за границей, да еще и с советской суперзвездой. 

С тех пор Кузьмин и Пугачева стали сотрудничать. По словам рокера, их роман завязался совершенно естественным образом. О том времени музыкант вспоминает в большой теплотой и говорит, что благодарен Примадонне. Ведь она научила рокера, как правильно одеваться на сцену, как вести себя и как петь. Кроме того, певица была его продюсером. 

Также Кузьмин признался, что именно роман с Пугачевой стал причиной его развода с первой женой Татьяной Артемьевой. И именно Примадонна благодаря своим связям в верхах помогла ему оформить развод с супругой. 

"Семья распалась раньше, но формально брак закончился из-за Пугачевой, да, она меня развела", – сказал Кузьмин.

Ранее исполнитель песни "Яблоки на снегу" Михаил Муромов рассказал публике о своих отношениях с Аллой Пугачевой и поведал, какие мужчины нравятся Примадонне. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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