Артисту пригодилось его медицинское образование

Певец Александр Розенбаум оказал первую помощь упавшему на его концерте оператору. Несчастный случай произошел прямо в начале выступления артиста.

Накануне состоялись съемки "Квартирника" для НТВ. Гостем Евгения Маргулиса на этот раз стал Розенбаум. В качестве локации выбрали заводской цех на Семеновской улице. Зрителей было достаточно много, некоторые даже размещались на полу. Операторам пришлось вставать на специальный помост из дерева, чтобы захватить в кадр все, пишут "Дни.ру". Как только Александр Яковлевич вышел на сцену и стал исполнять первую песню, зал оглушил сильный грохот.

Оказалось, что это оператор упал с помоста вместе с тяжелой камерой. Первым на помощь к пострадавшему пришел Розенбаум. Певец напомнил, что у него есть медицинское образование (он врач по профессии). Пока ждали скорую помощь, а это длилось около получаса, артист приводил в чувство оператора. В итоге мужчине диагностировали серьезные травмы, но он остался в живых.

Когда медики забрали пострадавшего, концерт продолжился. Розенбаум спел зрителям одесский цикл своих композиций. Также артист рассказал, как он жил у моря и при каких обстоятельствах сочинял разные песни.

Напомним, Александр Розенбаум не часто становится героем новостных сводок. Но в прошлом году в Сети долго обсуждали состояние здоровья артиста. Сам певец тогда уверял, что ничего страшного с ним не произошло. А ранее он сообщил, как умирал в Австралии.