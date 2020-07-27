Муж Пугачевой откровенно ответил на вопросы подписчиков

Максим Галкин поделился свежим фото, после чего поклонники принялись обсуждать внешность юмориста. В Сети отметили, что артист стал выглядеть моложе, чем несколько лет назад, и поинтересовались, прибегал ли он к услугам косметологов и хирургов. Муж Аллы Пугачевой не оставил вопросы публики без внимания и откровенно рассказал о пластике.

Галкин опубликовал портретное фото, на котором хорошо можно разглядеть его лицо и поставил хештег "Раскатал губу". Некоторые подписчики даже решили, что юморист их накачал, хотя поклонники артиста и знают, что Галкин выглядел так всегда:

"И даже губы увеличивать не надо... Ооо какие", – комментируют пользователи.

Муж Пугачевой в привычной для него манере ответил шуткой: "Я их наоборот прикусываю и подворачиваю". За час после публикации снимок Галкина набрал более двух тысяч комментариев. В Сети завалили юмориста комплиментами, отметив, что со временем он выглядит только лучше: "Помолодел", "Такой красавчик", "Хорош", "Молодой и симпатичный".

Галкин объяснил подписчикам, что секрет его молодости прост – маски, детокс, фотошоп. Поклонники артиста спросили, пользовался ли он уколами красоты, которые разглаживают морщины.

"Не, ботокс нельзя – я же подвижностью мышц лица зарабатываю",

– ответил в комментариях юморист.

Ранее Максим Галкин поделился пикантным фото с супругой, которая, кстати, от услуг косметологов не отказывается. В этом признавалась и сама Алла Пугачева, изменения во внешности которой тоже заметили подписчики.