Артист в тот момент остался без денег и жены

Стало известно о трагическом событии, которое произошло в жизни музыканта Владимира Кузьмина. После того как жена артиста Келли Керзон объявила о разводе, певец был очень подавлен и не хотел жить. Тогда его спасли брат Александр Кузьмин и совет экс-возлюбленной Аллы Пугачевы.

Это случилось в 1990-х, когда артист был еще женат на модели Келли Керзон. Супруги жили в Соединенных Штатах Америки, там же музыкант и выступал. Все заработанные деньки Кузьмин отдавал благоверной. В какой-то момент, совершенно неожиданно для всех, модель решила развестись с артистом. Документы Келли передала через адвоката, суд запретил музыканту приближаться к ее дому. Так артист остался без честно заработанного имущества и любимой женщины. Это стало настоящим ударом для музыканта, и он решил "все закончить".

Как рассказал его брат Александр, Владимир хотел спрыгнуть с моста в Сан-Диего. В тот злополучный день у них должен был пройти концерт. Когда Владимир не приехал, а их общий друг сообщил, что видел музыканта и тот ужасно выглядел, Александр поспешил на помощь. В итоге мужчина приехал на мост, силой затащил певца в машину и отвез в бар. Там они пили водку и пели песни под гитару.

Утром артист понял, что ему необходим совет. Тогда Кузьмин позвонил бывшей возлюбленной – Алле Пугачевой. Он был в растерянности и не понимал, оставаться ему или возвращаться в Россию. На это Примадонна сказала, мол, Владимир "попал", и добавила одну мудрость. Со слов популярной певицы, чтобы понять жизнь, нужно побывать "не только в плюсе, но и в нулях". Через несколько дней после этого Кузьмин вернулся в Россию, пишет сайт "Комсомольская правда".

Напомним, недавно Владимир Кузьмин раскрыл подробности его романа с Аллой Пугачевой. В тот период музыкант был очень счастлив с певицей.