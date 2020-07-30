Опубликован официальный комментарий о случившемся

Накануне общественность обсуждала новости о якобы болезни и смерти певца Алексея Глызина. Сам артист был не меньше других удивлен такому повороту событий. Он рассказал о своем самочувствии и не подтвердил ближайшие похороны.

Недавно Глызин посетил фестиваль в Витебске "Славянский базар". Там 66-летний певец наглядно продемонстрировал, что находится в хорошей форме. Как пояснил сам Алексей, он старается "выглядеть достойно" и следить за своим здоровьем. Новости о его смерти повергли звезду в шок. Как заметил сам музыкант, эту информацию слишком быстро распространили в Сети, пишет "Собеседник".

"Во время смерти я был жив", – усмехнулся певец.

По словам артиста, это был чей-то "хайп", который находился уже "за гранью добра и зла". Глызин растерялся от такого контента и не знал, как его еще можно прокомментировать. Но, добавил певец, если верить народным приметам, теперь он точно будет долго жить. И в заключение добавил, что умирать сейчас он не собирается, ведь у него большая семья, которую нужно кормить.

Помимо вышесказанного артист сообщил, что, может, в ближайшем будущем даже еще раз станет папой. Также он прокомментировал ситуацию, возникшую в шоу-бизнесе во время и после пандемии. По словам певца, произошедшее дало всем артистам возможность сделать выводы, оценить происходящее и с новыми силами продолжить выступать.

Напомним, Алексей Глызин также периодически комментирует происходящее в шоу-бизнесе. Например, недавно артист поделился мнением о нашумевшем разводе певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным.