Певица оставила мечту забеременеть еще раз

Валерия больше не будет пытаться родить еще одного наследника – общих с мужем Иосифом Пригожиным детей у певицы не появится. Причиной этому стала трагическая история, которую супруги пережили несколько лет назад. Об этом рассказала сама артистка.

Несмотря на возможности современной медицины, исполнительница отказывается от помощи врачей. Прибегать к услугам суррогатной матери она тоже не планирует.

"Гоголь-моголь, как говорит наш общий знакомый, я делать не хочу",

– рассмеявшись, объяснила исполнительница. По ее словам, они с Пригожиным действительно хотели ребенка, но мечта о наследнике была скорее абстрактной. Супруги решили, что никаких специальных мер принимать не будут.

Несколько лет назад звезда забеременела, но у нее случился выкидыш. Валерия поделилась, что в то время она серьезно заболела, поэтому ей пришлось пить сильные антибиотики. О ребенке тогда она еще не знала.

В ютуб-шоу "Алена, блин" Валерия призналась, что тогда они с мужем даже придумали имя малышу. Знаменитости хотели назвать мальчика Егором. Певица добавила, что с Егором Кридом это никак не связано, хотя недавно певец в шутку и назвал продюсера папой.

Ранее Иосиф Пригожин и Валерия рассказали, что очень хотели сына, которого планировали назвать Егором. Певица забеременела, но из-за антибиотиков, которые она принимала, когда неожиданно заболела, случился выкидыш.