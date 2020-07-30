Муцениеце решила найти новую любовь на фоне слухов о воссоединении с Прилучным

Муцениеце решила найти новую любовь на фоне слухов о воссоединении с Прилучным
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса готова к отношениям и гадает на тему будущего

Развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце приковал к себе внимание общественности. Поклонники до сих про не могут смириться с тем, что звездная пара решила разойтись. Однако бывшие супруги не желают даже слышать друг о друге: каждый из них занимается обустройством своей личной жизни.

Пока на странице Прилучного поклонники просят знаменитостей помириться, Агата пытается узнать имя, время и место встречи со своим будущим возлюбленным. Для этого она использует маски в "Инстаграм". Кажется, что актриса уже отошла от разрыва с Павлом и готова начать новые отношения. Ее не волнуют просьбы фанатов. 

А вот актера, судя по всему, достали подобные комментарии. Ему все тяжелее держать себя в руках. Как пишет "7дней.ру", мужчина даже сорвался на поклонников, обругал их нецензурной бранью и заявил, что они его достали. 

Напомним, что Агата уже не раз давала понять, что готова вновь влюбиться. Недавно она выложила фото в "Инстаграм" в обнимку с таинственным незнакомцем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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