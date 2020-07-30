СМИ: Дмитрия Шепелева заметили в "звездном" роддоме

СМИ: Дмитрия Шепелева заметили в "звездном" роддоме
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущего и его возлюбленную заметили в столичном "звездном роддоме"

Дмитрию Шепелеву понадобилось время, чтобы прийти в себя после смерти Жанны Фриске. Однако мужчина нашел в себе силы жить дальше и даже начал строить отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой. В сети появились сообщения от том, что вскоре девушка подарит ведущему ребенка. 

Слухи появились после того, как пару заметили в одном из столичных роддомов. Клинический госпиталь "Лапино" известен тем, что там часто рожают звезды отечественного шоу-бизнеса. Портал "Дни.ру" уточняет, что еще одним плюсом является тот факт, что больница гарантирует полную конфиденциальность.

Ведущего и его возлюбленную сразу же засыпали вопросами о скором пополнении в семье. Но как и всегда, пара предпочла отмолчаться и не реагировать на заявления СМИ. 

Напомним, что Дмитрий воспитывает сына Платона, который был рожден в браке с певицей Жанной Фриске. У Тулуповой есть дочь. По словам влюбленных, они познакомились благодаря детям, поскольку они ходили в один детский сад. 

Напомним: ранее появилась информация, что родственники Фриске собираются отсудить у ведущего дом и уже направили очередной иск в суд. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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