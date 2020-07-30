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Появились новости о здоровье Михаила Казакова, сыгравшего роль Ильи Полежайкина в "Папиных дочках". После шестичасовой операции на ногах артиста выписали из больницы. Актер поделился свежим фото в "Инстаграм".
Казаков постепенно идет на поправку после падения с огромной высоты. Теперь звезда "Папиных дочек" может появляться на улице без посторонней помощи, правда пока лишь в инвалидной коляске.
Актер сфотографировал свои забинтованные ноги, пока сидел в кресле. Перед собой он бросил лопату. "ЛФК и УФП в одном бульоне, просто добавь воды", – пошутил Михаил в "Инстаграм".
Подписчики артиста, встревоженные его состоянием, обрадовались улучшениям: "Уже гуляешь", "Спасибо что живой", "Миша, выздоравливай!" (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, что еще несколько дней назад Казаков лежал в клинике после тяжелой операции. В ноги актера установили металлические пластины после того, как в начале июля он упал с 12-метровой высоты.
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