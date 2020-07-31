Композитор показал, как отметил день рождения в Америке

Игорь Крутой недавно отметил 66-летие. Кадрами с домашнего праздника композитор решил поделиться со своими подписчиками.

Знаменательное событие маэстро прошло в США. Из-за ситуации с коронавирусом народный артист РФ долгое время был в разлуке с самыми близкими людьми. В Майами остались его супруга Ольга, дочь Александра, падчерица Виктория и внучка Деми-Роуз.

На кадрах видно, как члены звездного семейства поздравляют любимого мужа, отца и дедушку с праздником. Четырехлетняя внучка прочла знаменитому родственнику стишок о Мухе-Цокотухе, чем по-настоящему растрогала композитора.

Крутой относительно недавно стал вести блок в "Инстаграм" и откровенно признался, что раньше даже представить не мог, что захочет демонстрировать пользователям Сети свою личную жизнь и семейные праздники.

"Я никогда не думал, (…), что захочу делиться с вами какими-то сокровенными историями и воспоминаниями, планами на будущее и, вообще, впускать в свою личную жизнь...", – написал композитор.

Подписчики были рады полюбоваться на семейную идиллию и пожелали маэстро крепкого здоровья и успехов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Игорь Крутой трогательно поздравил свою дочь с 17-летием. Композитор посвятил девушке стихи.

