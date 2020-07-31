Певица зареклась связывать себя узами брака

Сегодня известная певица Эдита Пьеха празднует день рождения. Артистке исполнятся 83 года. За долгую жизнь знаменитость успела трижды побывать замужем. Однако союзы оказались несчастными – все три брака завершились разводами.

При этом ни один из бывших мужей не дожил до сегодняшнего дня. Все экс-супруги знаменитости, по необычному стечению обстоятельств, умирали после разрыва с певицей.

"Мужики, которые меня бросают, потом умирают! Вот такая я роковая женщина", – заявила однажды звезда.

Эдита Пьеха признавалась, что никогда не желала зла бывшим, однако судьба распорядилась так, что каждый из них ушел из жизни.

Первым супругом знаменитости стал основатель ансамбля "Дружба" Александр Броневицкий. По рассказам певицы, они жили душа в душу 20 лет. Мужчина очень трепетно относился к ней, однако позволял себе мимолетные увлечения на стороне.

Эдита Станиславовна не могла мириться с таким положением дел и в итоге все же подала на развод. На прощание артистка бросила мужу:

"Судьба еще отомстит тебе за все пролитые мной слезы. Умрешь в одиночестве!"

Вскоре артист действительно ушел из жизни. Смерть настигла Броневицкого на гастролях: у него прихватило сердце, но в помещении он был один, и никто не смог помочь.

Позже Эдита Пьеха вышла замуж за полковника КГБ Геннадия Шестакова. Этот супруг был верен ей и всегда проявлял о ней заботу. Однако у него была другая пагубная страсть – алкоголь. В итоге брак разрушился, а через три года Шестакова не стало, рассказывала на передаче "Тайны любви" знаменитость.



В третий раз певица выбрала в мужья сотрудника администрации президента Бориса Ельцина Владимира Полякова. По словам артистки, этот союз изначально был построен не на любви – госслужащему нужна была только ее популярность, а вовсе не сердце. Когда они расстались, Поляков умер.

После этих трагедий Эдита Пьеха решила завязать с замужеством. Она больше не хочет разводиться и ждать смерти очередного супруга.

Ранее Эдита Пьеха раскрыла секрет своей особой пенсии. Как оказалось, звезда советской эстрады получает в два раза больше остальных артистов из-за почетного титула.