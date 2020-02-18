Звезда советской эстрады получает в два раза больше из-за почетного титула

Пенсия Эдиты Пьехи значительно превышает пособия, которые выплачивают ее звездным коллегам. Так, благодаря титулу "Почетный шахтер", присужденному ей экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, певица получает в два раза больше остальных артистов. О своем доходе она рассказала сама.

Звезда советской эстрады призналась, что получает две пенсии – артистическую и шахтерскую. За почетный титул еей выплачивают 45 тыс. руб., передает Teleprogramma.pro.

Названы суммы пенсий и других звезд отечественного шоу-бизнеса. Так, самые большие выплаты оказались у Бориса Моисеева. Исполнитель хита "Голубая луна" получает 55 тыс. руб., отмечает телеканал "360".

Почти такая же пенсия, как и у Эдиты Пьехи, у актера Александра Панкратова-Черного. Артисту выплачивают 44 тыс., пишет "Свободная пресса".

Пособия остальных российских знамеменитостей меньше. Так, недавно телеведущий Юлий Гусман пожаловался, что ему платят меньше, чем коллеге Елене Ханге, передает "Вечерняя Москва".

Ранее основательница "Аншлага" Регина Дубовицкая высказалась, что с размером выплачиваемой ей пенсии до старости лучше не доживать. Она получает 16 тыс. рублей.

Не так давно Эдиту Пьеху назвали настоящей Примадонной. Народная артистка в свои 82 года помолодела и расцвела, заявили поклонники.