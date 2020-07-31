Примадонна похвасталась новым талантом шестилетней девочки

Алла Пугачева старается уделять своим детям Лизе и Гарри как можно больше внимания. Лето, как и период карантина, наследники проводят со звездой в ее подмосковном замке. У Лизы Галкиной появилось новое увлечение – девочка самостоятельно научилась делать обувь. Творением дочери Примадонна похвасталась в соцсетях.

Пугачева сняла видео, на котором шестилетняя малышка позирует в бумажных босоножках. "Лизонька сама сделала себе обувь", – объяснила подписчикам певица, снимая ребенка на камеру. Тем временем, дочь Максима Галкина увлеченно рассказывала, как ей удалось смастерить такой элемент гардероба.

"Очень фасонисто", – оценила изделие Пугачева. Артистка добавила: она находится "в культурном шоке", пошутив, что с такой талантливой наследницей босым в семье никто не останется.

"Так что имейте в виду, тут есть модельер-обувщик",

– заключила Примадонна. Подписчики звезды оценили забавное видео, похвалив юного дизайнера.

"Это бренд", "Молодец Лиза", "Какая она красивая! Про то, что талантлива, даже и говорить не надо. И очень похожа на Вас", "Дизайнер! А восторга сколько!"

– написали в комментариях под видео (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее трогательным роликом с детьми поделился Максим Галкин. Юморист показал, как Лиза и Гарри учатся плавать в бассейне.