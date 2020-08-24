Роскошный замок Галкина и Пугачевой начинает рушиться

Роскошный замок Галкина и Пугачевой начинает рушиться
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звездным супругам срочно понадобилась помощь специалистов

Алла Пугачева и Максим Галкин уже несколько лет живут в настоящем замке, который юморист построил специально для своей возлюбленной. Однако не все так гладко. Как оказалось, дом начал рушиться еще 7 лет назад. Благо, звездные супруги быстро нашли выход из ситуации и обратились к известному московскому кузнецу. 

Мужчина рассказал, что для того, чтобы предотвратить разрушение замка, было решено установить специальные металлические крепежи и замаскировать их под скульптуры.

Изначально такая идея не очень понравилась Максиму Галкину, он сомневался и отшучивался, что их дом – это не "Диснейленд". Однако после мастер его уговорил, и комик одобрил эту идею. Сейчас известный замок в деревне Грязь украшают четыре гаргульи, рыцарь и змей, передает телеграм-канал Mash. Скульптуры также являются укреплением фасада здания. 

Ранее "Утро.ру" писало, что мастер по медным изделиям назвал причину обрушения фасадного камня замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Изначально строившие дом рабочие не учли его особенностей. Чтобы подлатать крышу замка, приходится регулярно вызывать мастеров.

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Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Юлия МИХАЙЛОВА

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