Звездным супругам срочно понадобилась помощь специалистов

Алла Пугачева и Максим Галкин уже несколько лет живут в настоящем замке, который юморист построил специально для своей возлюбленной. Однако не все так гладко. Как оказалось, дом начал рушиться еще 7 лет назад. Благо, звездные супруги быстро нашли выход из ситуации и обратились к известному московскому кузнецу.

Мужчина рассказал, что для того, чтобы предотвратить разрушение замка, было решено установить специальные металлические крепежи и замаскировать их под скульптуры.

Изначально такая идея не очень понравилась Максиму Галкину, он сомневался и отшучивался, что их дом – это не "Диснейленд". Однако после мастер его уговорил, и комик одобрил эту идею. Сейчас известный замок в деревне Грязь украшают четыре гаргульи, рыцарь и змей, передает телеграм-канал Mash. Скульптуры также являются укреплением фасада здания.

Ранее "Утро.ру" писало, что мастер по медным изделиям назвал причину обрушения фасадного камня замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Изначально строившие дом рабочие не учли его особенностей. Чтобы подлатать крышу замка, приходится регулярно вызывать мастеров.