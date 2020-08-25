Примадонна бросит мужа, если он перестанет ее содержать, считает знакомый

Слухи о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой муссируются в СМИ не один месяц. Некоторые уверены: супруги вместе лишь из-за огромных гонораров юмориста, который содержит привыкшую к роскоши Примадонну. При этом если артист перестанет столько зарабатывать, певица от него уйдет, считает продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

По его подсчетам, Галкин тратит на Пугачеву около 10 млн руб. в месяц. Сейчас же из-за пандемии концерты юмориста отменились, хотя раньше он выступал около 50 раз в год. Поэтому приходится искать другие способы заработка, например, на рекламе.

"Она дама капризная, привыкла к роскоши",

– высказался о Пугачевой Разин. По его словам, если Примадонна увидит, что муж не может ее обеспечивать, то "тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь". Певица же, по ее словам, устала и больше работать не хочет, передает "Собеседник".

О том, что Пугачева во многом живет с Галкиным лишь потому, что юморист обеспечивает ей роскошную жизнь, до этого высказывался и Сергей Соседов.

Ранее стало известно, что подмосковный замок звездной пары начал разваливаться.