Дети Примадонны устроили бойкот

Карантин закончился, и Максим Галкин снова погружен в работу. Такое положение дел явно не порадовало его наследников, и они устроили своей матери Алле Пугачевой настоящее испытание. Дети разлеглись на лестнице, а Гарри даже заявил, что у него будет нервный срыв.

Период самоизоляции был счастливым временем для близнецов Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Родители почти все время проводили с Гарри и Лизой. Теперь же юморист вернулся к трудовой деятельности и часто покидает звездное жилище.

"Если папа не приедет, у меня будет нервный срыв!" – заявил наследник Галкина и Пугачевой.

Алла Борисовна записала на видео, как близнецы "капризничают" в ожидании отца. Малыши сказали, что отныне они не дети, а ступеньки, и не встанут с лестницы, пока не вернется любимый папа.

К счастью, вскоре в кадре появился Галкин, и Гарри с Лизой радостно ринулись его встречать.

Ранее "Утро.ру" показывало, как Алла Пугачева зажгла над танцполе под песню Полины Гагариной.