На торжестве засветились Макаревич, Бузова и другие звезды шоу-бизнеса

Пышное празднование дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова может обернуться эпидемией среди звезд. Накануне стало известно, что одна из приглашенных больна коронавирусом.

Концертный директор Ульяна Банана опубликовала в инстаграм-историях результаты анализа на СOVID-19.

"Первично положительный, проводится повторное исследование", – значится в документе.

Напомним, рыжий из "Иванушек" отметил свое 50-летие на широкую ногу. В торжестве приняли участие Григорий Лепс, Ольга Бузова, Тимати, Андрей Макаревич и другие звезды.

За празднования юбилея певец выложил баснословные деньги.Только за аренду комплекса, где проходило торжество, он потратил 1,5 миллиона рублей.

Тогда же вскрылась информация, что артист нашел утешение после развода в объятиях молодой избранницы, однако позже ее опровергла продюсер. Тем не менее, она рассказала о зависимости певца от алкоголя.