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Пышное празднование дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова может обернуться эпидемией среди звезд. Накануне стало известно, что одна из приглашенных больна коронавирусом.
Концертный директор Ульяна Банана опубликовала в инстаграм-историях результаты анализа на СOVID-19.
"Первично положительный, проводится повторное исследование", – значится в документе.
Напомним, рыжий из "Иванушек" отметил свое 50-летие на широкую ногу. В торжестве приняли участие Григорий Лепс, Ольга Бузова, Тимати, Андрей Макаревич и другие звезды.
За празднования юбилея певец выложил баснословные деньги.Только за аренду комплекса, где проходило торжество, он потратил 1,5 миллиона рублей.
Тогда же вскрылась информация, что артист нашел утешение после развода в объятиях молодой избранницы, однако позже ее опровергла продюсер. Тем не менее, она рассказала о зависимости певца от алкоголя.
Досрочно отправиться на заслуженный отдых могут россияне с опасной и тяжелой профессией
Однако американцы побоятся пойти на такой страшный шаг