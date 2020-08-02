350 человек под угрозой: после вечеринки рыжего из "Иванушек" у гостьи нашли коронавирус

350 человек под угрозой: после вечеринки рыжего из "Иванушек" у гостьи нашли коронавирус
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
На торжестве засветились Макаревич, Бузова и другие звезды шоу-бизнеса

Пышное празднование дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова может обернуться эпидемией среди звезд. Накануне стало известно, что одна из приглашенных больна коронавирусом.

Концертный директор Ульяна Банана опубликовала в инстаграм-историях результаты анализа на СOVID-19.

"Первично положительный, проводится повторное исследование", – значится в документе.

Фото: https://www.instagram.com/ulyanabanana

Напомним, рыжий из "Иванушек" отметил свое 50-летие на широкую ногу. В торжестве приняли участие Григорий Лепс, Ольга Бузова, Тимати, Андрей Макаревич и другие звезды.

За празднования юбилея певец выложил баснословные деньги.Только за аренду комплекса, где проходило торжество, он потратил 1,5 миллиона рублей. 

Тогда же вскрылась информация, что артист нашел утешение после развода в объятиях молодой избранницы, однако позже ее опровергла продюсер. Тем не менее, она рассказала о зависимости певца от алкоголя. 

Ольга ФЕДОРОВА

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