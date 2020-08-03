Наследница балерины много времени проводит с мачехой

Около полугода назад единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна переехала к отцу Игорю Вдовину. Позже 14-летняя девочка все чаще стала появляться на публике с его возлюбленной Еленой Николаевой. Накануне они снова вышли свет вместе, причем даже выбрали для мероприятия одинаковые платья. Чем сейчас занимается наследница эпатажной балерины – в материале "Утро.ру".

Ариадна увлекается конным спортом, о котором также пишет в "Инстаграм". Иногда она публикует и собственные фотографии. Так, вчера девочка в очередной раз попала на кинопремьеру с Николаевой. На показ обе пришли в одинаковых нарядах в сиреневом и желтом цветах.

Как призналась дочь артистки, ей нередко приходится справляться с огромным количеством критики. Как пишут СМИ, это связано с ее отношениями с мачехой. Сама же девочка с юмором отнеслась к недоброжелателям, поблагодарив их в инстаграм-историях за повышение охватов на ее странице.

Дочь Волочковой также иногда помогает в приюте для животных. Она признавалась в программе "Судьба человека", что порой недоброжелатели приходили к ней даже на работу и говорили отвратительные вещи как о ней, так и о ее матери.

Сама же балерина, когда рассказывала о переезде дочери, говорила: ее наследнице, как и всем детям знаменитостей, непросто. При этом дочь танцовщицы хочет добиться всего сама, чтобы никто не думал, что ей помогла известность мамы, передает "Комсомольская правда".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз дочери. Она заявилась к наследнице в школу во время урока в платье с декольте.