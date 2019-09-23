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"Цирк": Волочкова ворвалась в школу в пошлом наряде

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажная балерина решила сделать сюрприз дочери и заявилась к ней на урок в платье с декольте

Анастасия Волочкова поделилась тем, как это было. На видео, опубликованном в соцсети, звезда, войдя под аплодисменты учеников в класс, поздравила дочку с днем рождения, одарила "любимую учительницу" Ариадны цветами и своей книгой и заявила, что дети должны знать о таком друге, как она. Выглядела артистка будто собиралась на вечеринку или свидание – на ней было платье в пол с глубоким вырезом на груди, прикрытой лишь прозрачной тканью. Подписчики тут же назвали ее наряд "самым пошлым".

Под роликом балерина призналась, что любит, когда ей делают приятные сюрпризы, но еще больше – когда сама их устраивает. Поэтому артистка и решила "внезапно вторгнуться" к дочери "в конце урока русского языка", ведь для нее и наследницы "это очень счастливый и позитивный день".

Комментарии "королева шпагата" открыла, и они посыпались потоком, только все разные. Одним пользователям не понравился вид блондинки, другие упрекнули ее в работе на публику:

"Цирк", "Декольте-то в школу могла и не оголять!!!", "Хорошо хоть лифчик надела, а то на 1 сентябре развесила свои вислосиси перед детьми", "Настя умеет из всего сделать шоу", "Умеет выпендриваться! Можно ребенка дома поздравить, подарить подарок. А не на камеру и в интернет!", "Зачем вторгаться? Как глупо! Такое впечатление,что вы лишены родительских прав и чудом прорвались в школу... да, и снимите вы уже эту чернобурку! Колхоз!", "Опять показуха".

Некоторые жалели наследницу балерины. "Дочь там от стыда не сгорела? Пришла мать в самом пошлом наряде, какой только можно придумать для школы", "Эта девочка жутко стесняется того, что у нее такая неуместная мама", "Ариша в шоке". 

Фанаты по-прежнему хвалили артистку и поздравляли ее и дочку. "Шикарная женщина, каждый день праздник", "Ааа, как классно!" – отметили они. 

Ранее Анастасия показала шпагат стоя и решила поделиться секретом стройности, но недоброжелатели заметили, что она без лифчика, и высказались грубо.

Фоторепортаж
Волочкова раскрыла голую правду
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Полина ДОРОЖКИНА
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