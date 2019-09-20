Рецепт стройности балерины оказался неожиданным

Анастасии Волочковой очень хотелось поделиться секретом "поддержания формы, растяжки и образа питания", о чем она объявила в соцсети. Но подписчики сами раскрыли ее диету, когда она открыла комментарии.

"Яркие краски настроения и экзерсиса", – сообщила артистка под кадром, на котором показана стоя в привычной позе – с коронным шпагатом. Она была одежде, но без лифчика, что не осталось незамеченным и сыграло на руку злопыхателям.

Большинство подписчиков буквально заплевали балерину, припомнив все ее "грехи", едко прошлись и по ее внешнему виду:

"... (махнула) стакан водки – сожрала салат из холодильника! Села, книгу написала! Вот и все питание!", "Хроническое не держание ног вместе, это уже нужно лечить", "Научит жестко бухать... профессионально", "Тьфу-тьфу-тьфу... не дай бог", "А почему балерина на репетиции не одевает лифчик? Разве так удобно репетировать грандиозные танцы?", "Штаны поменяла!!! Ура!!!", "Старая вешалка, хватит шпагатов", "Чучундра", "Как ты надоела, корова на лыжах".

Фанаты, наоборот, были в восторге. "У Вас столько силы воли и трудолюбия... Вы очень сильная женщина и красивая", "Всем бы Вашу обоятельную улыбку и женственность", "Настенька, Вы великолепны! Прекрасная, нежная, строяняшечка, супердива!", "Шикарная грудь... настоящая женщина", "Вашей растяжке и работе над собой позавидует каждая!", – осыпали они звезду комплиментами.

В последнее время Анастасия не раз говорила, что держит свое, теперь уже достигшее совершенства, тело в форме и делилась, как это делает. Не так давно она рассказала, что во время ужина после долгого голодания не ела шашлыка, а потом оздоровилась в купели. Ранее она, правда, разрешила себе несколько пельмешек.