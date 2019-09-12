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Покраснела и намокла: Волочкова устроила интимный вечер с шампанским и огурцами

Покраснела и намокла: Волочкова устроила интимный вечер с шампанским и огурцами
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
Балерина подкрепилась и нырнула в любимую купель

Анастасия Волочкова, которая в последнее время не раз говорила, как поддерживает "совершенную" форму, рассказала о своем ужине. Она выложила в соцсети фото, на котором показана сидящей за накрытым столом. Там стоят блюдо с огурцами, банка красной икры, другие угощения и бутылка шампанского.

"Прекрасный уютный домашний вечер в кругу замечательных людей", – сообщила звезда под снимком. Затем, добавив, что ее "пытаются покормить", а она "сегодня еще ничего не поела...", отметила, что все выглядит "красиво", и ее "листья на столе". 

Позже балерина заявила, что будет и шашлык. Правда, не для нее. Сама же она решила не терять время и занялась любимым делом – попарившись, окунулась в купель. Стоя в воде, она позировала на следующем фото, закрыв голые прелести пышным веником.

"Тонус коже придает ледяная вода и русская баня... Я закаляюсь с 13 лет и очень люблю воду. Она снимает негатив. И придает сил", – пояснила артистка свою тягу. Он раскраснелась и, похоже, была довольна – улыбалась.

"Сейчас мы будем в плену мангала", – заявила Волочкова. И в заключение дала понять, что не даст слабину в еде и придержится диеты во что бы то ни стало: "Но мои салатные листья припасены для меня".

Под этими двумя кадрами звезда также закрыла комментарии. Видимо, чтобы не получать негативных отзывов.

Когда балерина стала готовиться к спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка", она заметно похудела. Звезда усиленно тренировалась не менее восьми часов в день и очень скудно питалась. Наступил день, когда она похвасталась достигнутым результатом. Но после этого нормально есть не стала, хотя разочек позволила себе расслабиться. В ее меню по-прежнему входят только салатные листья, шпинат, суп том-ям, овощи и яйца.

"Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик... Но такая легкость в теле!", – призналась она на днях.

Фоторепортаж
Королева эпатажа: Волочкова привела поклонников в легкий шок
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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