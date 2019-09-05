Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Анастасия Волочкова рассказала, что уже почти 11 месяцев живет с дорогим ей мужчиной. И буквально сходила с ума, когда они разлучились: на две недели артистка уезжала в Грецию, а потом столько же ее возлюбленный находился в командировке.
"Это для меня было катастрофическое расставание, потому что все десять месяцев мы засыпали и просыпались в одной постели", – призналась балерина "Пятому каналу".
При этом Анастасия просила не волноваться о ее личной жизни. Заверив, что у нее "реально все в порядке", она добавила, что не может без любви и одиночество для нее "невозможно вообще в принципе".
В последнее время на странице Волочковой в соцсети фото с близким другом стало намного меньше. Артистка не хочет показывать публике любимого, на что, по ее словам, есть причины.
"Мы просто реально хотим сохранить нашу радость и наше уединение в тайне от всех, потому что счастье любит тишину", – объяснила балерина.
Похоже, наученная горьким опытом звезда с годами стала мудрее. У нее были времена, когда хотелось всем кричать о своем счастье, что она и делала, а потом страдала: "Когда я давала людям понять, с кем я живу, это никогда не оборачивалось, вы знаете, настоящим счастьем", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда".
Ранее Анастасия Волочкова разозлилась из-за напоминания о ее бывшем гражданском муже и похвалилась успехами в достижении совершенного тела.
Важнейшие параметры скрыли от общественности
Вашингтон бесится, потому что Москва не спросила его разрешения