"Перевернутая швабра": Волочкова показала свое "совершенное" тело

Балерина шокировала публику "изящным" образом

Анастасия Волочкова которая без устали трудится над своим телом, решила похвалиться достигнутыми успехами. Она выложила в Instagram новое фото, на котором показана в закрытом обтягивающем купальнике.

"Кажется, я пришла в совершенную для себя форму. Или чрезмерная стройность? Много было нагрузки и не ем почти ничего... Все абсолютно встречающие меня лично люди, говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая! Искренняя, изящная, светлая и настоящая...",

– отметила "королева шпагата". В кадре артистка стоит, манерно отставив руку в сторону. Ноги скрещены, голова немного склонена. На лице светится улыбка. Видимо, она осталась довольна собой, поэтому... открыла комментарии.

Изголодавшиеся по возможности высказаться подписчики налетели как мухи на мед. Многие слов не подбирали:

"Страх какой-то", "Какие идеальные пропорции??? Абсолютное отсутсвие талии, бедер и задницы, широченные плечи, длинные руки и короткие ноги, которые Настя старательно удлиняет огромными каблуками и фотошопом", "Перевернутая швабра", "Вот это "одоробло"!.. Ужас!!!", "Изящной Вы никогда не будете", "Не идет тебе такая анорексичность, стилиста нормального найми, ходишь как оборванка, башку покрась и помой, и нашлепку по цвету подбери... Насть, ты страшна до жути... и хватит вытягивать ноги, они короткие и так ясно... и одевайся по погоде", "Полное отсутствие женственности", "Как бедную перекосило", "Худоба Ваша на грани анорексии. Ничего красивого, напоминаете жуткую египетских мумию".

Некоторые снова заговорили о дурных привычках. "Неизлечимо больная на голову и просто жалкая!", "Настя, что Вы курите?", "В последних стадиях алкоголизма люди перестают кушать", "Лечи башку все в башке, и бухать прекращай", - обратились они к блондинке.

А фанаты остались довольны и похвалили артистку: "Наконец-то комменты открыла. Очень хочется сказать, что Вам изумительно идут закрытые купальники, а не Ваши треугольники, ничего не прекрывающие. И очень идут платья длиной до колена", "Настя? ты и так стройна? не надо тебе худеть", "Анастасия, все прекрасно, мило!","Вы, конечно, личность неоднозначная... но то, что Вы очень красивая женщина, – это точно!", "Приятно на Вас смотреть".

Ранее телеведущую Леру Кудрявцеву умоляли избавиться от пьющей Анастасии Волочковой. А сама балерина пошла в ресторан в дырявых штанах и засветила грудь.