Балерина считает, что нынешняя пассия экс-супруга живет за ее счет

Анастасия Волочкова возмущена до глубины души. Как же так, негодует артистка, ее мужчин называют любовниками, а тех, с кем крутит романы бывший гражданский муж Игорь Вдовин, – девушками.

"Моих называют любовниками, а, простите, реальных проституток и любовниц... Они девушки... альфонса",

– заявила балерина в эфире программы "Ты не поверишь".

Взбесил Анастасию и тот факт, что нынешнюю пассию экс-супруг еще и подарками дорогими балует. При том, что он до сих пор не вернул Волочковой $3 млн, которые она дала ему в долг 10 лет назад. Также у бывших мужа и жены остались незавершенные споры, и артистка хотела бы урегулировать все проблемы, а слышать про этих "девушек легкого поведения" не хочет.

Ранее телеведущая Елена Николаева впервые рассказала публике об отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. Когда они познакомились два года назад, женщина не знала, что ее будущего близкого друга что-то связывало с известной балериной.

Она много времени уделяла карьере и путешествиям, но теперь спешит домой ради любимого мужчины. Елена сумела подружиться с дочкой Вдовина и Волочковой Ариадной. "Мы все вместе ходим в кино, театр, на концерты. А в воскресенье собираемся за нашим большим столом на поздний завтрак, переходящий в обед", – цитирует Николаеву сайт "Комсмомольская правда".

У "королевы шпагата" личная жизнь тоже бьет ключом. Она уже девять месяцев счастлива с новым возлюбленным и задумывается о том, чтобы устроить шикарную свадьбу, которая потрясет всю светскую Москву. И все так же снимается с букетами белых роз, видимо, преподнесенных любимым.

Ранее Анастасию Волочкову попросили больше не показывать фото со шпагатами и в купальнике. При этом балерина считает, что ее тело достигло совершенства.