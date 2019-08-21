"Яйца": Волочкова открыла секрет своего тела

Балерина показалась в плотно облегающем боди и расказала, как держит себя в форме

Жизнь Анастасии Волочковой бьет ключом. Она много тренируется, встречается с друзьями, парится в бане, не забывая поделиться радостями, печалями, жизненным опытом и разными секретами, в том числе – как сохранить фигуру стройной и подтянутой.

Артистка заявила, что ей в этом помогают не диеты, а постоянная физическая работа "над своим телом". Кроме того, она почти ничего не ест.

"Салатные листья и вареные всмятку яйца. И супы овощные",

– назвала танцовщица употребляемые ею блюда. И добавила, что также "любовь и позитив помогают".

На одном из последних снимков Волочкова выглядит на зависть многим. Стройное, подтянутое тело, длинные ноги, аккуратная грудь – ни дать ни взять, мисс Грация.

Подписчики вряд ли остались равнодушны к виду балерины, но высказаться и поделиться мнениями не смогли: она все еще закрывает страницу от комментариев.

Поддерживать форму знаменитой блондинке стоит немалых усилий. К тому же после отдыха Анастасии нужно интенсивно готовиться к гастролям, что она и делает, настойчиво и упорно отшлифовывая каждое движение, а также коронный номер – шпагат.

Ранее поклонники танцовщицы заметили, что она изменилась в лучшую сторону. Находясь в Греции, балерина сильно похудела и, по ее словам, "чуть не умерла", раздвигая ноги на тренировках. А закончился отдых происшествием – артистка вернулась домой с кровавой дыркой.