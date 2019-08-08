Балерина решила порадовать гостей отеля, в котором отдыхает в Греции

Анастасия Волочкова надела балетный костюм и стала махать ногами в разные стороны под песню дочери. После нескольких таких движений наступил момент коронного номера. На этот раз вертикальный шпагат мог не получиться. Только благодаря крепким рукам мужчины знаменитая растяжка артистки удалась на славу.

"Это было трогательно... Вместо балетного станка пришелся в пору стул. Он оказался неустойчивым, и мне помог партнер!.. Было весело",

– поделилась впечатлениями звезда под видео своего мастер-класса.

В ролике заметно, что, пока Анастасия блистала талантами, гости отеля пристально следили за каждым ее движением. Они активно снимали Волочкову на телефоны и о чем-то оживленно говорили. Возможно, выражали восторг из-за того, что им удалось побывать рядом со звездой.

Отдых балерины в Греции проходит бурно. Она уже не раз делала шпагаты и у пальмы, и у бассейна, и на катере, на полном ходу мчавшемся по морю. А еще демонстрировала купальники со стразами на груди. Побывала в монастыре в длинном платье с глубоким вырезом на груди.

Не обошлось и без происшествия. Однажды во время купания артистку укусило неизвестное существо.

А вот теперь Анастая растянулась еще и перед многочисленной публикой.