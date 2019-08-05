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"На ходу": Волочкова опасно раздвинула ноги

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина исполнила коронный трюк в экстремальных условиях

Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с отдыха. На нем она, одетая в лифчик и короткие рваные шорты, позирует, раздвинув ноги в шпагате, зависая над водой. 

Как сообщила под фото артистка, коронный номер исполнен в тот момент, когда яхта двигалась по морю. И напомнила, что шпагат для нее – "привычное состояние" и "элемент профессии".

Также Волочкова попросила дам не повторять за нею:

"Этот кадр был сделан на ходу катера! Есть у вас неосторожность упасть в море..",

– обратилась балерина к дамами И спросила, кто помнит длину ее шпагата, внесенного в "Книгу рекордов".   

Анастасия не раз публиковала такие кадры. Она делает шпагаты буквально везде и в любой одежде. И очень гордится своей растяжкой.

Волочкова отдыхает на вилле у друзей в Греции. И ежедневно показывает, как проводит время. Но комментарии предусмотрительно закрывает, чтобы не читать негативных отзывов. 

Артистка не упускает возможности продемонстрировать шпагат и делает его даже в самых не подходящих для этого условиях. Чуть ранее звезда выложила в соцсети видео, на котором она тоже позирует на катере. В какой-то момент лодку качнуло, и балерина едва не упала за борт. Но это не испугало ее – она не только позировала на полном ходу, но и раздвинула ноги, зависая над морем.

"Кажется, у меня от радости вырастают крылышки... Главное – естественной быть как в кадре любом, так и в жизни!" – отметила она под роликом.

Случай на яхте для Анастасии не первое приключение во время отдыха в Греции. До этого, когда балерина окунулась в Средиземное море, ее укусил неизвестный морской обитатель.

Шпагат на катере – это уже вторая растяжка Волочковой за последние несколько дней. Только прибыв в Салоники, она надела узкий закрытый купальник с рисунком морды тигра и у пальмы раздвинула ноги.

Ранее  балерина уселась в шпагате на футбольном поле. При этом она пошутила, что "защитила ворота".

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Полина ДОРОЖКИНА
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