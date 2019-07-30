"Ну все": Волочкова в узком купальнике покоряет шпагатами греков

Балерина раскрылась навстречу приключениям

После упорного труда Анастасия Волочкова решила отдохнуть и улетела в Грецию. Прибыв в Салоники, она, едва заселившись в шикарный отель, надела не любимое микробикини, а узкий закрытый купальник с рисунком морды тигра и у пальмы раздвинула ноги в шпагате, а потом переоделась и, довольная, окунулась в море.

"Ну все. Я тут!"

– радостно сообщила артистка под фото, размещенными в соцсети. Подписчики наверняка оценили бы кадры по достоинству, но блондинка снова лишила их такой возможности: комментарии, как и раньше, отключены.

В последние месяцы Волочкова много работала, участвуя в новой постановке. Анастасия рассказывала в Instagram, как упорно репетирует, стирая ноги в кровь. Не одна неделя ушла у "королевы шпагата" на то, чтобы отработать каждую деталь. Успешная премьера спектакля осталась позади, и звезда позволила себе расслабиться – взяла долгожданный отпуск.

Сначала провела время на террасе у своего дома, а потом уехала в аэропорт. И вот, наконец, добралась до моря.

Артистка не призналась, с кем проводит время на отдыхе. Скорее всего, компанию ей составил таинственный возлюбленный, предполагает сайт "Комсомольская правда".

Представители сильного пола не обделяют вниманием балерину, которая, несмотря на страстный роман, видимо, не в силах отказать себе в общении другим. Недавно к ней на виллу пожаловал таинственный незнакомец, а позже уже другой принес ей куст белых роз в горшке.

Фирменная растяжка Анастасии уже стала притчей во языцех. Где она только не делала свои шпагаты – и в воротах на футбольном поле, и на лошади, и в бочке с ледяной водой, и в океане, и на яхте. Бывало, что она страдала от боли из-за раздвинутых ног, но это ее не останавливало. Возможно, и теперь она еще не раз похвастается коронным номером во время отдыха...

