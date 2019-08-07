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Волочкова с эффектным декольте ушла в монастырь

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина покорена видом и атмосферой святого места

Анастасия Волочкова отдыхает в Греции. Показав несколько коронных шпагатов – у пальмы и на катере – и вдоволь покрасовавшись в открытых купальниках, она отправилась в монастырь, выбрав легкую одежду – летнее платье с глубоким вырезом на груди.

Фотосессия артистки у стен, возле ступенек у входа в храм и у "Мерседеса", на котором, она, вероятно, прибыла туда, опубликована в Instagram. Под кадрами только два слова: "Монастырь. Греция".

На видео, размещенном в сторис, слышно церковное пение. Волочкова восхищается. "Смотрите, какое прекрасное место.. Идет литургия.. греческая... Да это совершенно удивительное место", – говорит она, напоследок добавив, что всем желает счастья.

Комментарии Анастасия снова предусмотрительно закрыла. Иначе подписчики наверняка бы высказались о том, что они думают о наряде Волочковой.

Бывшая прима Большого театра и прежде посещала подобные места. Ранее она побывала в мужском монастыре в Коломне. И тогда для поездки выбрала странный наряд – шубу, туфли на высоком каблуке и джинсы с большими дырками, которые старалась скрыть платком.
Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Полина ДОРОЖКИНА
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