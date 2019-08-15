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"Очень сильная боль": Волочкова вернулась домой с кровавой дырой

Волочкова вернулась домой с кровавой дырой
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Отдых балерины в Греции закончился происшествием

Анастасия Волочкова вернулась с кровавой раной. Теперь она отлеживается в гостиной своего особняка и страдает.

"Извините, что я делюсь своей болью... расскажу, что случилось... Просто Вы знаете, это очень сильная боль... очень сильная",

– призналась балерина на видео в сторис.

В ролике видно, что в колене артистки зияет дыра. Сочится кровь. Блондинка едва двигает ногой и стонет.

Чуть раньше бывшая прима опубликовала на своей странице в Instagram и фото. На нем также отчетливо видна глубокая рана на ноге.

И тогда Волочкова не стала  рассказывать, как и где получила увечье и почему это случилось. "Приехала... Боль дикая", – пожаловалась балерина под снимком.

Подписчики могли бы выразить сочувствие страдающей артистке, но она снова закрыла комментарии. 

Тем временем в Сети появились версии о причинах ЧП. Виною всему – пристастие блондинки к алкоголю, предполагает телеграмм-канал "Только никому" и советует Анастасии обратиться за чудотворной мазью к певице Светлане Лободе, разбитые коленки которой зажили очень быстро.

На днях стало известно, что в один из дней на отдыхе в Греции балерина, снова порадовав отдыхающих знаменитым шпагатом, почувствовала себя плохо. Ранее Волочкова показала ягодицы, и тогда в Сети решили, что у балерины началась вторая молодость – она похорошела и похудела. До этого Анастасия рисковала вылететь в море, когда раздвинула ноги на полном ходу катера.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Полина ДОРОЖКИНА
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