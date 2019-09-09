На встрече с поклонниками балерина выглядела непривычно

Анастасия Волочкова фотографировалась со всеми желающими и раздавала автографы. Три кадра она опубликовала в соцсети. В одном из них на ее лице и шее отчетливо заметны продолговатые темные пятна.

Откуда они взялись, не понятно, ведь на предыдущих снимках ничего подобного не было. И вот на свежем вдруг возникли, покрывая одну щеку и почти всю шею. Возможно, это неудачно падал свет или с макияжем было что-то не так.

Балерина ничего об этом не сказала. В подписи она говорит только о своей книге "Плата за успех: откровенная биография", благодарит "всех кто пришел", и, отметив, что "встреча была теплой и искренней", называет творение "очень откровенным". А также обещает, что "интересно будет ее почитать", сообщила, что ее саму "в этой книге можно смотреть, наведя камеру любого гаджета" на одну из страниц.

Волочкова закрывала Международную книжную ярмарку. На звездебыло надето яркое цветастое летнее платье.

Однако, судя по видео в сторис, окружили балерину немногие. И один из них сообщил, что большая часть поклонников – это "фанаты", нанятые за небольшие деньги, передает "ВладтТайм"

Подписчики страницы Анастасии тоже могли бы поделиться впечатлениями. Однако балерина снова закрыла комментарии.



Ранее Волочкова показалась в бане и дала понять, что иногда разрешает себе вольности в питании, хотя держит тело в форме и уже достигла совершенства.