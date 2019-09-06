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Оголодавшая Волочкова раскрыла секрет возбуждения и засветила свои пельмешки

Оголодавшая Волочкова раскрыла секрет возбуждения и засветила свои пельмешки
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина устроила интимную вечеринку с другом

Не так давно Анастасия Волочкова рассказывала, как старается поддерживать форму и что для этого почти ничего не ест. И называла свое скудное меню – салатные листья, вареные всмятку яйца и овощные супы. Но с голодовкой, как оказалось, покончено – артистка выбрала блюдо посытнее.

Танцовщица сняла видео, на котором показан стол с яствами и графином с темным, похожим на вино, напитком. Балерину в ролике не видно, но слышно.

"Меня этим всем не возбудить. Возбудить меня можно, знаете чем, посмотрите, вот розами...",

– говорит Настя за кадром. При этом язык у нее заплетается, но она бодро продолжает: "Самое главное другое... Посмотрите, что я сейчас ем. Это... пельмени".

На столе появляется тарелка, на которой в большом количестве масла утопают шесть пельмешек. На странице балерины в Instagram видео сопровождается ее смехом ее спутника, а также она произносит одно слово: "Люди...".

Видимо, после голодовки Волочкова позволила себе расслабиться и устроила душевную "вечеринку" с другом в интимной домашней обстановке. 

Ранее сообщалось, что артистка постоянно работает над своим телом. Она много тренируется и не ест то, что может испортить фигуру. Благодаря этому, считает Анастасия, она уже достигла совершенства.

Фоторепортаж
Волочкова плюхнулась в народ
twitter.com/volochkova_a © twitter.com/volochkova_a ©
twitter.com/volochkova_a © twitter.com/volochkova_a © twitter.com/volochkova_a ©
Полина ДОРОЖКИНА
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