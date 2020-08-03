Привлекательная внешность и нежный тембр помогли артистке занять место лидера в группе

Стало известно, что Анна Седокова пододвинула в "Виа Гре" первую солистку Алену Винницкую. Об этом рассказал музыкальный критик Олег Кармунин.

Он написал в своем телеграм-канале "Русский шаффл" о том, как Седоковой удалось "выиграть в борьбе за место под солнцем", которая разгорелась между ней и Аленой Винницкой. Профессиональные навыки в совокупности с миловидной внешностью позволили Анне подвинуть Алену с лидерских позиций.

Девушки никак не комментируют такие доводы, однако огромное нежелание Винницкой обсуждать эту тему говорит само за себя.

"Кровавые разборки в девичьих группах – это одна из самых интересных тем в истории шоу-бизнеса", – подытожил автор текста.

Критик напомнил, что изначально это был сольный проект Винницкой, у которой на подтанцовке была будущая солистка группы Надежда Грановская. Как оказалось, Надежду унижали и ни во что не ставили. Возможно, история с Седоковой стала своеобразным бумерангом для Алены, предположил автор.

Напомним, что недавно стало известно, что избранник Седоковой баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение.