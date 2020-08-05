"Светлая память": народ скорбит о раннем уходе Крутого

"Светлая память": народ скорбит о раннем уходе Крутого
Фото: pixabay.com
Артист признавался, что до сих пор советуется с покойным родителем

Композитор Игорь Крутой почтил память своего отца, который ушел из жизни 40 лет назад. Маэстро опубликовал в "Инстаграме" композицию "Одиночество", посвященную его памяти.

Как пишут СМИ, Круто родился в Гайвороне Кировоградской области. Мама Светлана Крутая работала лаборантом на санитарно-эпидемиологической станции, а отец Яков – экспедитором на заводе "Радиодеталь". Музыкант постоянно благодарит свою семью за оказанную ему поддержку. Нередко он советуется с ушедшим родителем, закрывая глаза и представляя его образ, сообщает "Вокруг.тв".

Поклонники разделили вечную утрату Крутого, выразив ему поддержку.

"Светлая память Вашему папе, Вы достойный сын своего отца!", "Вы не одиноки. Ваш папа всегда с вами в вас. И еще у вас большая и замечательная семья", "Спасибо Вам, музыка волшебная...", – пишут подписчики.

Не так давно Игорь Крутой отпраздновал свое 66-летие. День рождения маэстро прошел в Штатах. Из-за ситуации с COVID-19 народный артист России долгое время был в разлуке с семьей. В Майами остались его супруга Ольга, дочь Александра, падчерица Виктория и внучка Деми-Роуз.

Егор МАЛКОВ

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