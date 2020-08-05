Артистка показала себя в объятиях юмориста

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко сильно изменилась. Она похудела и, похоже, совсем отпустила бывшего мужа. Сейчас одним из гостей на новом шоу юмористки стал ее коллега Юрий Гальцев. Звезда не скрывала кокетливого настроя по отношению к нему.

Артистка поделилась в "Инстаграм" кадрами, на которых обнимается с комиком. При этом они нежно прислонились друг к другу кончиками носов. И Елена Григорьевна заявила, что испытывает к этому мужчине трепетные чувства.

"Вот смотрю я в глаза своего друга Юры, и вижу в них столько тепла и любви!!! И поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете!!! Прошу вас, не бойтесь, просто любите", – сообщила она под свежим кадром (орфография и пунктуация сохранены).

Между тем 59-летний Юрий Гальцев официально женат на актрисе Ирине Рашкиной. В браке они состоят уже около 34 лет. Однако в 2015 году у артиста родился сын от Марии Насыровой.

А 67-летняя Елена Степаненко после развода предпочитает не откровенничать о своей личной жизни. Однако в СМИ появлялась информация, что у нее есть молодой ухажер. Личность возлюбленного осталась в секрете.