Артист заявил, что путь к счастью с умной женщиной в браке всегда лежит через тернии

Алексей Чумаков за десятилетие совместной жизни с Юлией Ковальчук старался не давать поводов для сплетен и слухов о супружеских разладах. Тем не менее некоторые подписчики соцсети упрекнули певца в домашней тирании и ненависти к жене.

К примеру, один пользователь заявил, что артист не испытывает ответных чувств к супруге, которая его любит. А тот ответил, что "любит сердцем, а не зрачками" – любовь в поступках, а не перед камерой.

"Я счастлив, что великий Рей Чарльз не читал "Инстаграм", иначе кондовость некоторых обязательно сообщила бы ему, что в его взгляде нет любви", – написал Алексей.

И добавил, что не из тех, кто выражает публичные чувства – он делает это в уединении, как все нормальные люди.

Некоторые обвинили певца в нарциссизме, и он не остался в долгу, написав, что "все пациенты стремятся занять места своих врачей".

"Я ношу свою одежду, пою свои песни, мою свое тело, ем своим ртом, сплю своим сном. Похоже, я нарцисс", – сыронизировал артист.

Ранее "Утро.ру" писало, что Юлия Ковальчук нашла мужчину на сайте знакомств, имя которого совпало с именем ее супруга. Позже об этом узнал сам Алексей, ахнувший от того, что его жена зарегистрировалась на такой сомнительной платформе.