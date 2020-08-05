Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Алексей Чумаков за десятилетие совместной жизни с Юлией Ковальчук старался не давать поводов для сплетен и слухов о супружеских разладах. Тем не менее некоторые подписчики соцсети упрекнули певца в домашней тирании и ненависти к жене.
К примеру, один пользователь заявил, что артист не испытывает ответных чувств к супруге, которая его любит. А тот ответил, что "любит сердцем, а не зрачками" – любовь в поступках, а не перед камерой.
"Я счастлив, что великий Рей Чарльз не читал "Инстаграм", иначе кондовость некоторых обязательно сообщила бы ему, что в его взгляде нет любви", – написал Алексей.
И добавил, что не из тех, кто выражает публичные чувства – он делает это в уединении, как все нормальные люди.
Некоторые обвинили певца в нарциссизме, и он не остался в долгу, написав, что "все пациенты стремятся занять места своих врачей".
"Я ношу свою одежду, пою свои песни, мою свое тело, ем своим ртом, сплю своим сном. Похоже, я нарцисс", – сыронизировал артист.
Ранее "Утро.ру" писало, что Юлия Ковальчук нашла мужчину на сайте знакомств, имя которого совпало с именем ее супруга. Позже об этом узнал сам Алексей, ахнувший от того, что его жена зарегистрировалась на такой сомнительной платформе.
Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США
Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов