Певица показала себя в черном купальнике

Ольга Серябкина выложила откровенное фото, на котором предстала во всей красе. Брюнетка не постеснялась похвастаться формами перед своей трехмиллионной аудиторией в "Инстаграм".

На снимке экс-солистка "Серебра" одета в раздельный черный купальник. Певица аккуратно собрала волосы в хвост, видимо, чтобы не отвлекать внимание от своей роскошной фигуры. Ольга написала под фото: "Не стыдно". За час после публикации фотография набрала более 75 тыс. лайков.

Поклонники были очень рады этой публикации. Снимков в купальнике артистка не публиковала с 18 июня. Один из подписчиков отметил, что наконец появились и "фото для мальчиков", ведь до этого певица не радовала их откровенными публикациями.

"Ольга Юрьевна , вы хорошеете с каждым днём, тем самым заставляя меня становиться лучшей версией себя", – отметил другой комментатор.

Однако некоторые пользователи соцсети решили бросить едкое замечание, заявив, что в комплекте ее купальника "трусы зашкварные".

В начале лета Ольга Серябкина в купальнике также позировала в воде. Полуобнаженную артистку засняли на природе.