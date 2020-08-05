Не стыдно: Серябкина выложила "фото для мальчиков"

Не стыдно: Серябкина выложила "фото для мальчиков"
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina/
Певица показала себя в черном купальнике

Ольга Серябкина выложила откровенное фото, на котором предстала во всей красе. Брюнетка не постеснялась похвастаться формами перед своей трехмиллионной аудиторией в "Инстаграм". 

На снимке экс-солистка "Серебра" одета в раздельный черный купальник. Певица аккуратно собрала волосы в хвост, видимо, чтобы не отвлекать внимание от своей роскошной фигуры. Ольга написала под фото: "Не стыдно". За час после публикации фотография набрала более 75 тыс. лайков. 

Поклонники были очень рады этой публикации. Снимков в купальнике артистка не публиковала с 18 июня. Один из подписчиков отметил, что наконец появились и "фото для мальчиков", ведь до этого певица не радовала их откровенными публикациями. 

"Ольга Юрьевна , вы хорошеете с каждым днём, тем самым заставляя меня становиться лучшей версией себя", – отметил другой комментатор. 

Однако некоторые пользователи соцсети решили бросить едкое замечание, заявив, что в комплекте ее купальника "трусы зашкварные". 

В начале лета Ольга Серябкина в купальнике также позировала в воде. Полуобнаженную артистку засняли на природе. 

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арендатор способного достроить "Северный поток - 2" трубоукладчика отказался от работ

Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США

Россиян лишили смысла держать деньги в банках

Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей