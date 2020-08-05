Актриса ждет, когда ее сын Тимофей пойдет в новую школу

Кажется, что развод пошел Муцениеце на пользу: ее появления на красных дорожках вызывают настоящий фурор, актриса успешно запустила новое шоу на "Ютуб", а поклонники отмечают, что Агата по-настоящему расцвела. Перемены коснулись не только знаменитости, но и ее детей: осенью сын актеров Тимофей пойдет в новую школу.

Этой новостью звезда "Закрытой школы" поделилась на своей странице в соцсети. Актриса выложила видео в инстаграм-историях из автомобиля.

"Новый этап в жизни! Мы едем смотреть новую школу. Я пока не скажу, какую, но я самая в предвкушении. Чувствую, что сама тоже туда пойду", – смеясь, рассказала знаменитость.

Напомним, что до этого Тимофей ходил на подготовительные курсы в школу, которая была расположена рядом с домом, где проживали бывшие супруги. Вероятно, второе место учебы будет находиться недалеко от новой квартиры артистки, а уже в скором времени дочка Мия присоединится к брату.

Несмотря на расстроенные чувства поклонников, бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный занимаются обустройством своей личной жизни. Так, актриса показала, что уже готова к новым отношениям и даже погадала, где же она встретит нового возлюбленного и как его будут звать.