Лорак в бикини снялась на роскошной вилле

Лорак в бикини снялась на роскошной вилле
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка улетела отдыхать на море

Ани Лорак проводит отпуск в Греции в компании других звезд российского шоу-бизнеса. Знаменитость внезапно показалась на видео в бикини – откровенные фото певица публикует нечасто, а снимков в купальниках в "Инстаграм" артистки практически нет. Ролик появился в соцсети.

Популярная исполнительница снялась на фоне бассейна на вилле, где сейчас отдыхает и Филипп Киркоров с детьми, которых учил серфингу Тимати. В кадре брюнетка предстала в раздельном купальнике черного цвета и без макияжа, слегка прикрыв лицо кепкой. Даже на таком коротком видео поклонники певицы смогли рассмотреть ее фигуру, которая не теряет спортивной формы.

Совсем недавно украинская звезда поделилась архивным видео с концерта – на карантине артисты не могли выступать и соблюдали режим самоизоляции. Одним из костюмов певицы на шоу стал фиолетовый купальник с небольшой молнией в центре.

Ранее "Утро.ру" писало о самых смелых фотографиях Ани Лорак.

Фоторепортаж
В купальнике и белье: смелые снимки оголившейся Лорак
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Карина СИРАЗОВА

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