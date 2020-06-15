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Лорак станцевала в купальнике рядом с качками

Лорак станцевала в купальнике рядом с качками
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка поделилась архивным роликом

Ани Лорак опубликовала в "Инстаграм" видео со своего шоу "Дива". За время концерта звезда успевает сменить несколько нарядов, один из них – это фиолетовый купальник, в котором брюнетка танцует перед зрителями.

В шоу Лорак участвуют также накачанные мужчины, зажигающие вокруг нее в разноцветных слитных купальниках. Сама артистка поясняет, что ролик в "Инстаграм" опубликовала не просто так – она соскучилась по настоящему лету: "так хочется сумасшедшего лета! Солнце, море, пляж!" – написала Ани Лорак.

Поклонники певицы надеются, что совсем скоро все ограничения, обусловленные карантином, будут сняты, а они смогут попасть на концерт любимой исполнительницы. Зрители, успевшие посетить концерт знаменитости, в восторге от ее внешних данных и номеров. Критикам же не нравится излишняя обнаженность звезды и ее танцоров.

"А почему мужчины в женских купальниках? Идиотизм", "Шоу Дива вообще просто шикарно! Европейский уровень. Лучшая!", "Ярчайший номер шоу, мы так ждали премьеру", "Каролиночка, Вы, как всегда, восхитительны", "Скоро в нижнем белье выйдет или голая", "Мужчины в таких купальниках это позор", – высказали свое мнение поклонники Ани Лорак в "Инстаграм".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ани Лорак отдыхает с известным артистом. 

Дарья ПЕТРОВА

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