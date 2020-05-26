Знаменитость поделилась видео с концерта

Ани Лорак подняла настроение своим подписчикам на карантине, опубликовав ролик, где танцует в сверкающем мини-платье. Певицу сняли на камеру на ее концерте, а она поделилась видео с выступления в социальной сети.

Знаменитость в ролике исполняет песню "Обними меня" и зажигательно двигается в эффектном концертном наряде.

Как пояснила сама Лорак, кадры она выложила в "Инстаграм" не просто так. Она хотела поздравить друга, который помогал ей создавать концертное шоу, с днем рождения.

Пользователи видеозапись с участием знаменитости оценили. Одни восхищались музыкальным талантом артистки и ее шоу, другие хвалили внешность привлекательной брюнетки.

"Потрясающий номер и аранжировка песни. Она заиграла новыми красками. Очень нравится. Вы такая красивая", "Невероятно сексуальный и красивый номер", "Самое лучшее шоу, до мурашек", "Восхитительный наряд, вы в нем очень красивая", – написали артистке в "Инстаграм".

Поклонники артистки с нетерпением ждут, когда она выпустит новый трек. Пока же Ани Лорак проводит время на самоизоляции со своей дочкой и снимает видео, где стягивает с себя халат.

Кроме выступлений певицы и выхода новых композиций фанатов интересуют детали личной жизни артистки, которые она тщательно скрывает. После развода знаменитости якобы встречалась с продюсером Егором Глебом, однако уже долгое время пара вместе не показывалась.