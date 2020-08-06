"Некрасиво манипулировать": Пелагею осудили из-за развода

"Некрасиво манипулировать": Пелагею осудили из-за развода
Пелагея. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезду призвали подумать о ребенке

Скандал вокруг развода Пелагеи и Ивана Телегина гремит на всю страну. Не осталась в стороне и модель Анна Калашникова. Девушка призвала звезд разойтись мирно и прекратить травмировать ребенка.

Певица осудила Пелагею за то, что она запрещает бывшему мужу видеться с дочерью Таисией.

"Некрасиво манипулировать ребенком. Она должна видеть обоих родителей", - уверена бывшая подруга Прохора Шаляпина.

Знаменитость также огорчает, что на глазах ребенка идет некрасивая дележка имущества. Пара не смогла договориться полюбовно и теперь делить особняк, квартиру, машину и парковочные места они будут в суде, пишет "Собеседник".

Калашникова с грустью добавила, что разводы в наше время – дело привычное. Главное в таких ситуациях сохранять достоинство. Тем более, если у пары есть ребенок.


Ранее "Утро.ру" делилось мнением известного критика по поводу расставания Пелагеи и Ивана. Так Сергей Соседов считает, что в шоу-бизнесе счастливые отношения построить практически невозможно.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гордон раскрыл планы Лукашенко на задержанных в Минске россиян

Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ

"Я бы воевал": президент Белоруссии дал совет украинцам по Крыму

Батька не рассчитывает получить убежище в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей