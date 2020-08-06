Звезду призвали подумать о ребенке

Скандал вокруг развода Пелагеи и Ивана Телегина гремит на всю страну. Не осталась в стороне и модель Анна Калашникова. Девушка призвала звезд разойтись мирно и прекратить травмировать ребенка.

Певица осудила Пелагею за то, что она запрещает бывшему мужу видеться с дочерью Таисией.

"Некрасиво манипулировать ребенком. Она должна видеть обоих родителей", - уверена бывшая подруга Прохора Шаляпина.

Знаменитость также огорчает, что на глазах ребенка идет некрасивая дележка имущества. Пара не смогла договориться полюбовно и теперь делить особняк, квартиру, машину и парковочные места они будут в суде, пишет "Собеседник".

Калашникова с грустью добавила, что разводы в наше время – дело привычное. Главное в таких ситуациях сохранять достоинство. Тем более, если у пары есть ребенок.

Ранее "Утро.ру" делилось мнением известного критика по поводу расставания Пелагеи и Ивана. Так Сергей Соседов считает, что в шоу-бизнесе счастливые отношения построить практически невозможно.